Fuerte Incendio al Interior de la Recámara en una Vivienda Moviliza a Bomberos en Veracruz

En Coatzacoalcos, se registró una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y seguridad durante la mañana de este lunes 1 de diciembre en la calle Águilas número 18 de la colonia Santa Isabel primera etapa, ubicada en la zona poniente de la ciudad.

Se presume que el origen de este incendio habría sido un corto circuito dentro de una de las recámaras ubicadas en el segundo piso de la vivienda, hasta donde se trasladaron elementos de bomberos para iniciar con las tareas correspondientes para combatir el fuego.

Video Incendio Consume Vivienda en Colonia Los Cafetales en Xalapa, Veracruz; Movilización Bomberos Colonia Cafetales | N+

Derivado de estos hechos no se reportaron personas lesionadas, únicamente dos personas que presentaron crisis nerviosa y que fueron atendidas en el lugar por paramédicos. Así relató los hechos David Esponda Cruz, Directora de Protección Civil en Coatzacoalcos.

Se atendieron a dos personas una de ellas de la tercera edad que es la que vive ahí y una familiar más joven está en buenas condiciones ya tenían algunas patologías, se descompensaron un poco, pero ya se les dio la atención, estamos esperando que los compañeros den indicación para saber si ya quedó controlado al 100 liquidado.

Freidora de Aire Causa Incendio en Vivienda de Coatzacoalcos

Por el descuido al dejar la freidora de aire conectada, provocó un incendio en la cocina de un domicilio de la colonia Manuel Ávila Camacho, la tarde del pasado sábado 29 de noviembre, lo que generó la movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos de Coatzacoalcos quienes controlaron el siniestro.

Video Incendio en Domicilio de Coatzacoalcos Veracruz Genera Movilización de Cuerpos de Emergencia | N+

Los hechos ocurrieron al interior de un edificio que se ubica sobre la avenida Miguel Hidalgo entre Matamoros y Pedro Moreno, en las inmediaciones del mercado Popular Morelos. Jesús de la O, Capitán de bomberos de Coatzacoalcos confirmó que el origen si se debió al aparato electrodoméstico.

Los habitantes no se encontraban en el lugar, los vecinos avisaron a los bomberos y fue que llegó la propietaria y fue así que se confirmó lo de la freidora.

Las autoridades informaron que este incidente solo causó daños materiales en el área de la cocina del departamento, sin que se registraran personas lesionadas ni afectaciones mayores. Los cuerpos de auxilio controlaron y sofocaron las llamas en el lugar del incidente.

