Incendio de Pastizal se Registra en Autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa de Minatitlán, Veracruz

En Minatitlán, municipio localizado en la zona sur del estado de Veracruz, la quema de pastizales presuntamente terminó por ocasionar un fuerte incendio que se pudo observar desde diferentes colonias de la zona debido a una densa capa de humo que el incidente generó.

El incendio tuvo su origen sobre la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa, con dirección al puente Dovalí Jaime, lo que ocasionó la intensa movilización de unidades de Protección Civil y elementos del Cuerpo de Bomberos.

La densa capa de humo negro se pudo apreciar a varios kilómetros de distancia, disipándose un par de horas después. Autoridades confirmaron que este hecho no representó peligro para la población.

Incendio en Tuxpan es controlado por autoridades

En el muelle Termigas, localizado en el puerto de Tuxpan, municipio ubicado en la zona norte del estado de Veracruz, se registró un incendio durante el transcurso de este jueves cinco de marzo.

Se informó que personal naval acudió para verificar la situación y efectuar coordinaciones con Bomberos de Asipona de Tuxpan, así como Bomberos Municipales y Protección Civil. Horas más tarde, se dio a conocer que el incendio fue sofocado tras realizar las labores correspondientes luego de recibirse el reporte del siniestro.

Personal del sector naval de Tuxpan y de la Fuerza Naval del golfo proporcionaron protección y seguridad perimetral durante las labores de atención y sofocamiento, además de apoyar con el suministro de aproximadamente 25 mil litro agua en vehículos del tipo pipa.

Una vez controlado y sofocado el siniestro, personal de Bomberos y Protección Civil llevó a cabo las diligencias correspondientes para poder determinar cuales pudieron ser las posibles causas que originaron el incendio.

