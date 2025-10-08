Se Incendia Departamento en Coatzacoalcos; Mascotas Fueron Rescatadas por la Policía

En Coatzacoalcos, la noche del pasado martes 7 de octubre, se registró un incendio en un departamento del edificio Varsovia, ubicado dentro del conjunto habitacional privado Lomas del Bosque.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio reportado en la colonia Teresa Morales, en la zona poniente del municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz, se originó en un departamento de la segunda planta y se propagó rápidamente, consumiendo en su totalidad los muebles y dejando pérdidas materiales totales.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, así como de la Policía Municipal, para atender esta emergencia en la zona. Los mismos elementos municipales, lograron rescatar a dos mascotas que se encontraban dentro del inmueble, ambas resultaron ilesas.

Casa se incendia con 15 mascotas dentro en Veracruz

La tarde del pasado 9 de septiembre, más de 15 mascotas fueron rescatadas de una vivienda que se incendió en la colonia Flores Magón del municipio de Boca del Río. Durante los trabajos que se realizaban para sofocar las llamas, fueron rescatados mascotas que mostraban signos de intoxicación.

Video: Se Incendia Vivienda en Boca del Río y Bomberos Logran Rescatar a 15 Mascotas; Gato Fue Reanimado

Se reportó que un gato no reaccionaba, por lo que fue apoyado por un elemento de Bomberos conurbados, quien logró reanimarlo con respiración de boca a boca. Algunos de los animalitos que se rescataron, fueron llevados a un veterinario para que se les realizaran revisiones detalladas y obtengan la atención médica necesaria.

Se registró un incendio en una tienda departamental de Córdoba

Este martes 7 de octubre, se registró un corto circuito en la azotea de una conocida tienda departamental el cual provocó un incendio, en la ciudad de Córdoba, en la zona centro del estado de Veracruz, lo que provocó que las alarmas de incendio de encendieran.

Noticia relacionada: Corto Circuito Provoca Incendio en Azotea de Tienda Departamental en Córdoba, Veracruz

Debido al incendio, personal y clientes fueron evacuados en orden y sin incidentes, de la tienda departamental ubicada en la avenida 2 de la colonia Centro. Mientras tanto, fueron llamados los elementos de Protección Civil de Córdoba, quienes lograron controlarlo.

