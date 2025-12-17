Incendio Provoca Movilización de Bomberos en Colonia de Veracruz

Durante la noche de este martes 16 de diciembre, se registró la movilización de bomberos y cuerpos de emergencia hasta la colonia Nueva Era, en la ciudad de Veracruz. Lo anterior se debió a que fue reportado un conato de incendio en dicha zona.

De acuerdo con lo informado, se dio a conocer que el siniestro tuvo lugar en un espacio casi a orilla de banqueta, presuntamente habilitado como cuarto que se incendió la noche de este martes en la colonia Nueva Era de la ciudad de Veracruz.

Hasta este momento, se desconocen aún las posibles causas que pudieron haber iniciado el siniestro que terminó consumiendo gran parte de los objetos acumulados en ese espacio. El reporte en el lugar indica que presuntamente dos personas vivían ahí y acumulaban lo recolectado en las calles.

Se dio a conocer que elementos de Bomberos Conurbados de Veracruz lograron controlar el incendio que no dejó personas lesionadas ni daños a inmuebles aledaños donde se registró dicho siniestro.

Incendio en edificio consume tres vehículos

El pasado jueves 11 de diciembre se registró un incendio al interior de un edificio en Cuitláhuac, según el reporte de hechos, al interior se quemaron tres vehículos y hubo daños materiales de consideración en la estructura del inmueble.

De acuerdo con los reportes, el hecho se registró en el kilómetro 22 sobre la carretera federal Córdoba-Veracruz. Los Bomberos Regionales de Cuitláhuac acudieron como primeros respondientes al llamado de auxilio para sofocar las llamas y evitar la propagación del fuego a las viviendas de los alrededores.

La zona fue acordonada en tanto los cuerpos de auxilio desarrollaron los trabajos correspondientes para controlar totalmente el fuego. Estos trabajos se extendieron hasta altas horas de la madrugada de este viernes 12 de diciembre, cuando por fin se dio por sofocada en su totalidad la conflagración.

Con información de Javier Maldonado y Carlos Da Silva | N+

