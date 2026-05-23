Evacuan Estudiantes por Incendio en Escuela Náutica Mercante de Veracruz

Ocurrió un incendio al interior de la escuela Náutica Mercante Fernando Siliceo de Veracruz, durante la tarde-noche de este sábado 23 de mayo. Sucedió en el tercer piso en el área donde se localiza un edificio con dormitorios.

Al interior de las instalaciones educativas los alumnos se movilizaron con extintores y agua para tratar de apagar el fuego; sin embargo, fue visible su avance y el humo salía por las ventanas.

Video: Controlaron Incendio en Escuela Náutica Mercante de Veracruz

Para controlar el fuego fue necesaria la presencia de unidades de Bomberos municipales de Veracruz, de la Secretaría de Marina Armada de México y de ASIPONAVER, en coordinación con Protección Civil, personal naval y apoyo con pipa de agua. También, arribaron ambulancias de diferentes instituciones.

Luego de los hecho ocurrido, la Secretaria de Marina (SEMAR), en un comunicado de prensa informó, que tres estudiantes fueron valorados tras presentar inhalación de humo por el incendio, mismo que quedaron bajo supervisión de directivos del plantel. La institución también dio a conocer que no hay personas reportadas con lesiones de gravedad.

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Fueron evacuados 82 personas tras incendio en escuela Náutica Mercante en Veracruz

Tras el incendio ocurrido en el dormitorio del tercer piso de la Escuela Náutica Mercante, fue necesario que se activaran los protocolos de seguridad; es por ello, que como medida preventiva fueron evacuadas 82 personas del inmueble.

De acuerdo con autoridades, tres jóvenes de 20 años fueron trasladados a una unidad médica por inhalación de humo, donde recibieron atención médica.

Es de mencionar, que hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio al interior de la escuela Náutica Mercante Fernando Siliceo de Veracruz, por lo que serán las autoridades, quienes se encarguen de investigar los hechos ocurridos.

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