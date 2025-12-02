Incendio de Manglar por Presunta Quema de Basura Alerta a Habitantes de Boca del Río, Veracruz

Durante la tarde de este martes 2 de diciembre, se registró la quema de basura en una colonia de Boca del Río, Veracruz. Presuntamente, el ligero viento que se registraba en la zona ocasionó que las llamas se extendieran hasta una zona de manglar, una reserva natural protegida, la cual es hábitat de diversas especies.

Debido al suceso, se registró una enorme columna de humo negro que alertó sobre este incendio, el cual presuntamente pudo haber sido intencional. Según los reportes, el fuego se inició en límites entre el manglar y la colonia Ampliación Miguel Alemán del municipio de Boca del Río.

Las llamas de este incendio alcanzaron los árboles de manglar, los cuales juegan un papel fundamental para este escenario y para el medio ambiente en general.

Freidora de aire ocasiona incendio en domicilio de Coatzacoalcos, Veracruz

Por el presunto descuido al dejar la freidora de aire conectada, se registró un incendio en la cocina de un domicilio de la colonia Manuel Ávila Camacho la tarde del pasado sábado 29 de noviembre, lo que generó la movilización de elementos de Protección Civil, así como de Bomberos de Coatzacoalcos, quienes controlaron el siniestro.

Los hechos anteriormente descritos se suscitaron en un edificio ubicado en la avenida Miguel Hidalgo, entre Matamoros y Pedro Moreno, en las inmediaciones del mercado popular Morelos y, de acuerdo a la información proporcionada por Jesús de la O, capitán de bomberos, fueron los vecinos quienes realizaron la llamada a los servicios de emergencia.

Los ocupantes del domicilio se encontraban en el lugar; los vecinos activaron a los bomberos y fue que llegó la propietaria y ya confirmó lo de la freidora.

Instantes después de sofocar las llamas que produjo el incendio, se confirmó que solo se registraron daños materiales en la cocina del departamento y que no hubo reporte en el que se confirmaran personas lesionadas.

