Presunta Veladora en Altar Causa Incendio en Vivienda de Fortín; Autoridades Investigan
El incendio en una vivienda durante esta madrugada alertó a los habitantes del inmueble y generó la movilización d cuerpos de auxilio. Posiblemente el origen fue una veladora en un altar.
Durante la madrugada de este martes 18 de noviembre se reportó un fuerte incendio al interior de una vivienda ubicada en el Pueblo de las Flores perteneciente a Fortín en la región centro del estado de Veracruz.
Según el reporte de los hechos, ocurrió aproximadamente alrededor de las 2 de la mañana, el fuego despertó a una familia que dormía al interior de la vivienda, afortunadamente todos los integrantes lograron salir a tiempo y evitar resultar lesionados, solo algunos de ellos presentaron crisis nerviosas por estos hechos.
Rescatistas primeros respondientes y los Bomberos de Fortín acudieron para apoyar en las labores para controlar y sofocar el fuego que causó daños materiales de consideración en la estructura de la vivienda.
De acuerdo a los grupos de auxilio, dando recorrido encontraron un altar donde hallaron un veladora que estaba prendida, siendo esta la posible causa del incendio, sin embargo serán las autoridades quien determinen las verdaderas causas que originaron el siniestro en el Pueblo de las Flores durante esta madrugada.
Incendio en edificio moviliza a cuerpos de auxilio en Coatzacoalcos
La mañana del pasado lunes 17 de noviembre al sur del estado de Veracruz, se informó acerca de un incendio, el cual se registró al interior de un edificio que se encuentra abandonado y que se ubicada en sobre la calle Zaragoza casi esquina con Morelos, en la colonia centro de Coatzacoalcos.
Según el reporte de hechos brindado por los elementos de Protección Civil y bomberos quien llegaron al punto como primeros respondientes, señalaron que el fuego se originó presuntamente por la quema de cable de cobre dentro de una de las áreas del inmueble. El incendio fue controlado sin reportarse perdidas humanas o personas lesionadas derivado de estos hechos.
Con información de Carlos Da Silva y Mónica Ricardez | N+
