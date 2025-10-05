Investigan Posible Caso de Gusano Barrenador en Perro en Villa Allende, Coatzacoalcos

Se investiga un primer posible caso de gusano barrenador, en un perro mestizo, en la zona de Villa Allende en Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

Al animal se le localizó una herida donde se detectó el gusano, la muestra aún deberá ser analizada por el laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), donde deberá ser confirmado.

Video: Ganaderos de Veracruz Refuerzan Medidas de Protección por Gusano Barrenador

El Médico Veterinario Zootecnista, Rodolfo Gómez Mollinedo, informó que el perro si tenia un gusano en una herida, pero que faltan realizar distintas, para que las autoridades puedan confirmar que se trate de gusano barrenador, así lo describió.

Observamos que tenía gusano empezamos a extraer el gusano y empezamos a observar que es un gusano muy diferente a tipo de gusano no, entonces lo metimos en alcohol lo conservamos y lo guardamos para hacer un reporte a Senasica para poder tener ya una alerta en la ciudad de presencia de gusano barrenador

Noticia relacionada: Coyote es Arrollado en Bulevar de la Riviera Veracruzana en Alvarado

Alertan a la población a cuidar a sus mascotas por gusano barrenador

De confirmarse, se trataría del primer caso que se presentaría en especies domésticas de la zona de Coatzacoalcos, por lo que alertan a la población a proteger a sus animales, mantenerlos limpios y en caso de detectar una herida, llevarlo al veterinario para que sea tratado.

Exhortar a la ciudadanía a que tengan más cuidado con sus mascotas porque ya vimos que está afectando pequeñas especies no nada más al ganado, entonces para que puedan tener más precaución con sus perros y con sus gatos que estén muy alertas

Noticia relacionada: Ganaderos se Manifiestan en carretera Villahermosa-Coatzacoalcos; Denuncian Pérdidas Graves

En México se contabilizan 636 casos de la infección en perros, de acuerdo con el último reporte de la plaga del gusano barrenador por parte de Senasica. Mientras tanto, el perro mestizo de Coatzacoalcos, ya esta en tratamiento y su salud mejorará conforme avancen los días.

Historias recomendadas:

LLZH