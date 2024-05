Jauría de Perros Causan Terror tras Varios Ataques a Transeúntes

En el fraccionamiento Floresta de la ciudad de Veracruz, se han registrado ya varios ataques de perros a quienes habitan o caminan sobre la calle Cipres entre Acacia y Floresta Sur, y tanto un niño como un adulto mayor resultaron seriamente heridos por las mordidas de los canes.

Este jueves, un hombre de la India que apenas tiene una semana de vivir en Veracruz, fue atacado por los animales, resultado con mordeduras en ambas piernas, requiriendo atención de parte de paramédicos de la Cruz Roja, Arnak Nak así narró los hechos.

Estaba caminando sobre la calle y primero me acerco, la perrita chiquita fue la que me mordió, inicialmente no me mordió, solamente venía jugando, pero yo continuó caminando y los otros perros que se salieron de la casa, me atraparon en un portón blanco que está allá, y uno de esos inicia a atacarme.