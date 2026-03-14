Joven Choca su Auto Contra Taxi en Colonia de Veracruz; Madre e Hija Lograron Salvarse

Durante la noche de este viernes 13 de marzo, se registró la movilización de cuerpos de emergencias, así como de elementos de la dirección de Tránsito Municipal de Veracruz, debido al reporte de un percance vial registrado en la colonia Formando Hogar.

De acuerdo con los primeros reportes, un auto compacto chocó fuertemente contra un taxi en la calle Icazo al llegar con la esquina de Netzahualcóyotl, y tras el impacto, el taxi derrapó y terminó rozando un muro de contención donde se encontraba una niña con su mamá, quienes afortunadamente reaccionaron rápido y evitaron ser atropelladas por una de las unidades.

Luego de registrarse el percance vial, varios ciudadanos detuvieron al joven de 18 años que conducía el vehículo, mientras que su acompañante logró retirarse del lugar. Elementos de Tránsito Municipal de Veracruz se llevaron al conductor mientras se llevaban a cabo las acciones correspondientes en el lugar del siniestro.

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Dos vehículos chocan por una alcantarilla rota al norte de la ciudad de Veracruz

Un fuerte choque se registró en la esquina de la avenida Rafael Cuervo y la calle Rosario Andrade, fraccionamiento Villa Rica, en el norte de la ciudad de Veracruz. Lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones de distintas dependencias de seguridad pública.

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La versión de testigos apunta a que la camioneta circulaba sobre Rafael Cuervo y, al pasar sobre una alcantarilla, la reja metálica se sumió, haciendo una especie de rampa, provocando la pérdida de control de la unidad que terminó impactando a un auto que llegaba a la esquina.

No se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales y el susto de los tripulantes, mientras que en el lugar, elementos de tránsito abanderaron el tráfico para realizar las acciones conducentes. El tráfico vehicular se complicó por más de dos horas.

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