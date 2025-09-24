Lanzan Orden Internacional de Aprehensión Contra Silem García Peña, Exregidor de Xalapa

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito sur de Nueva York, expidió una orden internacional de aprehensión en contra de Silem García Peña, Exregidor de Xalapa, Veracruz, quien es acusado en territorio americano.

Según las autoridades de Estados Unidos, es acusado de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil, junto con la amplia red de miembros de la Iglesia La Luz del Mundo, que comandaba Naasón Joaquín García, quien se encuentra preso en Estados Unidos.

La orden internacional de aprehensión S125Cr.370 ha sido difundida y se proporciona un número telefónico en Estados Unidos y un correo electrónico, donde también reciben pistas que lleven a la aprehensión del Exregidor xalapeño, que fue involucrado en crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil en el caso de la Iglesia La Luz del Mundo.

Se dio a conocer que a la Oficina Central Nacional de INTERPOL en México, se deben dirigir todas las comunicaciones que lleven a la intervención del prófugo Silem García Peña. El caso lo lleva la Unidad de Delitos Violentos y Delincuencia Organizada de la Fiscalía de Nueva York.

De acuerdo con el boletín de las autoridades americanas, el Gobierno de los Estados Unidos solicitará su detención y extradición para que se enfrente a estos cargos en los Estados Unidos. El caso ha sido asignado al juez federal de distrito Loretta A. Preska.

Dos personas detenidas y objetos asegurados en operativo de cateo con fuerzas federales y estatales en Xalapa

El pasado lunes 22 de septiembre del 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que fiscales, peritos y policías ministeriales adscritos a la Fiscalía Regional Xalapa, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, llevaron a cabo un cateo autorizado por un juez en la colonia Santa Bárbara, ubicada en este municipio.

En dicho operativo se detuvo a dos personas en flagrancia identificadas como José Eduardo “N” y Alicia Madaleni “N”. Además, se aseguró hierba verde seca con características similares a las de la marihuana, una pipa, un triturador, un encendedor y un arma blanca.

Respetando sus derechos humanos y el debido proceso, los detenidos fueron presentados ante el fiscal correspondiente de la Fiscalía Regional Xalapa para que defina su situación jurídica.

