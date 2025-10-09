Mujer Acude al Ayuntamiento de Veracruz para Realizar Trámite y le Cae un Tubo en la Cabeza
Mercedes Espíndola | N+
Una mujer que acudió al edificio Trigueros para realizar trámites, terminó con lesiones luego de que un tubo de PVC le cayera en la cabeza.
La mañana de este jueves nueve de octubre, se reporó un accidente en el que una mujer resultó lesionada mientras acudía a realizar un trámite. De acuerdo con testigos, la mujer habría recibido un golpe en la cabeza con un tuvo de PVC que cayó del techo del Edificio de Trigeros.
La mujer afectada fue identificada como Zoraida López quien resulto lesionada y se informó que su salud no se vio comprometida por el golpe. Mencionó que había acudido a este edificio para realizar un trámite, cuando al salir de Trigueros, uno de los tubo que se utiliza para colectar el agua de lluvia se rompió y terminó por golpearla en la cabeza.
Después del incidente, los tubos fueron retirados del lugar y la señora Zoraida fue atendida en el lugar, sin que se reportara su traslado a un hospital para recibir atención médica especializada.
Cae árbol sobre un automóvil en infonavit de Veracruz
Debido a las lluvias registradas durante la madrugada y la mañana del pasado miércoles ocho de octubre, se registró la caída de un árbol que se desprendió desde su raíz y posteriormente, cayó sobre un vehículo particular que se encontraba estacionado entre las calles Zafiro y Cóndor, ubicadas en el Infonavit Buena Vista, al norte de la ciudad de Veracruz.
Debido al gran tamaño del árbol, el cual se informó que es un ficus, al momento de caer rompio varios cables de telefonia y de internet que se encontraban muy cerca de las ramas. Minutos más tarde, al lugar llegó personal de parques y jardines quienes se encargaron de cortar el árbol realizar el retiro de los troncos y abrir la vialidad.
Hasta el momento, no hay reporte de personas que hayan resultado heridas, sin embargo, si se reportan daños materiales de consideración debido a que un automóvil terminó dañado por el tronco que cayó sobre él.
