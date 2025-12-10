Localizan Cuerpo de Taxista Reportado Desaparecido en Veracruz; Presentaba Huellas de Violencia

La mañana de este miércoles 10 de diciembre, en San Juan Evangelista al sur de Veracruz, el taxista identificado como Alex Ulises Tadeo López, fue localizado muerto y con huellas de violencia en un predio de la comunidad de La Arena.

El hombre de 32 años, fue reportado como desaparecido en el municipio de Sayula de Alemán, desde el pasado 29 de noviembre y su familia había pedido apoyo para su localización. De acuerdo a los hechos, cuando él manejaba su vehículo de taxi con número 68, fue interceptado por sujetos desconocidos que se lo llevaron a la fuerza con rumbo desconocido.

Video: Mujeres de Coatzacoalcos no Denuncian a sus Agresores por Temor a Violencia Económica Según Expertos

Matan a disparos a hombre en Coatzacoalcos, Veracruz

Fue asesinado un hombre de identidad desconocida, durante noche del pasado lunes 8 de diciembre en la ciudad de Coatzacoalcos, de por lo menos cinco impactos de bala. Este ataque armado se dio en la esquina de las calles 5 de Mayo y Leona Vicario de la colonia Independencia del municipio antes mencionado, ubicado al sur del estado de Veracruz.

Noticia relacionada: Nombran a Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre Como la Nueva Fiscal de Veracruz

En los primeros reportes se dio a conocer que al menos dos individuos que viajaban a bordo de una motocicleta, interceptaron a la víctima, para accionar sus armas de fuego en repetidas ocasiones, hasta dejar sin vida al hombre. Luego de cometer el ataque, los agresores huyeron en la unidad con rumbo desconocido.

Poco después de los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), arribaron a la zona para tomar conocimiento y proceder al aseguramiento del área, para preservar la escena del crimen.

Además, los elementos de seguridad arribaron para recabar indicios que ayuden a identificar a quienes cometieron este asesinato. No hay personas detenidas.

Historias recomendadas: