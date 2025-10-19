Hallan al Interior de una Cueva un Cuerpo Sin Vida en el Naranjal; Autoridades Investigan

Este domingo 19 de octubre se informó acerca sobre el hallazgo del cuerpo hombre sin vida al interior de una cueva en la comunidad de Tequecholapa perteneciente al municipio de Naranjal, esta situación provocó la movilización de corporaciones policiales y personal de la Fiscalía Regional de la Zona Centro-Córdoba.

El descubrimiento del cuerpo fue reportado mediante una llamada al número de emergencias 911, luego de que habitantes de la zona que transitaban por la zona y encontraron el cuerpo en el interior de una formación rocosa ubicada en un punto de difícil acceso.

Debido a las condiciones en que fue localizado el cuerpo, las autoridades no pudieron determinar de inmediato la identidad ni la edad aproximada de la víctima. Al sitio del hallazgo se trasladaron elementos de la Policía Municipal, Estatal y Ministerial Acreditable, quienes tras confirmar la presencia del cadáver, procedieron a acordonar el área y preservar la escena conforme al protocolo de cadena de custodia.

Luego de realizar las diligencias correspondientes por parte de las autoridades ministeriales, se ordenó el levantamiento del cuerpo para que fuera trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se espera su identificación oficial en próximas horas y se puedan determinar las causas del fallecimiento.

El pasado 17 de octubre se reportó entre los árboles ubicados en la colonia Palma Sola de Poza Rica, fue localizado el cuerpo de Leticia García de 54 años de edad.

La mujer llevaba 7 días reportada como desaparecida tras las inundaciones que causaron devastación en diversos municipios de la zona norte del estado de Veracruz. La mujer era trabajadora de la central de autobuses la cual se ubica justo frente al terreno en donde fue localizado su cuerpo sin vida.

Fue su esposo quien se encargo de realizar el reconocimiento del cuerpo de la mujer. Señaló que la habían estando buscando por diferentes puntos de Poza Rica a lo largo de los 7 días sin lograr ubicarla.

