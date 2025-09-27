Localizan Muerto a Menor de Siete Años Desaparecido en el Río “La Bomba” en Tantoyuca, Veracruz

Durante este sábado 27 de septiembre se informó el fallecimiento del pequeño Ramón quien había sido reportado como desaparecido el día de ayer viernes luego de acudir a un río de la zona norte del estado de Veracruz.

Durante el transcurso de este sábado cuando se efectuaba la búsqueda en diferentes puntos de la zona donde se le vio por última vez al menor de 7 años, se dio a conocer que había sido localizado sin vida y que habría fallecido ahogado en el río al cual había acudido para pasar un viernes recreativo en compañía de su familia, sin pensar en la tragedia que estaba por ocurrir.

Así fue la desaparición del menor de 7 años en un río del norte de Veracruz

El pasado viernes 26 de septiembre se reportó la desaparición de un menor de 7 años, el cual desapareció en las inmediaciones del Río La Bomba en la comunidad Tepatlán perteneciente al municipio de Tantoyuca, en la zona norte del estado de Veracruz.

Fueron los integrantes de la familia del menor quienes iniciaron con las tareas de búsqueda en las aguas del Río La Bomba, al mismo tiempo que reportaron la situación mediante la línea de emergencias del 911 a las autoridades, a quienes les solicitaron el apoyo con el objetivo de ampliar el perímetro de búsqueda y rescate del menor que fue identificado con el nombre de Ramón, según informaron sus familiares.

Con la llegada de la noche las autoridades determinaron que lo mejor era suspender las actividades de búsqueda para salvaguardar la integridad de quienes participaban en las tareas de búsqueda, con la intención de reiniciarlas a primera hora de este sábado 27 de septiembre.

