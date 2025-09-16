Manifestación Termina en Enfrentamiento por la Detención de Tres Habitantes de Cuiyachapa

Luego del enfrentamiento registrado entre pobladores y policías durante el transcurso de este martes 16 de septiembre en la carretera Federal Fortín-Huatusco a la altura de Chocamán, se informó que dos elementos de la policía estatal fueron liberados a más de dos horas de ser privados de la libertad.

Se dio a conocer que durante este enfrentamiento, dos habitantes resultaron lesionados, por lo que tuvieron que ser trasladados al Hospital General Córdoba-Yanga. De acuerdo con la información obtenida, los hechos registrados este martes obedecen a la detención de tres pobladores del municipio de Cuiyachapa durante el pasado fin de semana, los cuales aún permanecen en calidad de detenidos.

Los manifestantes exigían la liberación de las personas detenidas y ante la negativa por parte de las autoridades, optaron por privar de la libertad por horas a los elementos que se encontraban a bordo de una patrulla de la Policía Estatal.

Una intensa movilización de unidades de seguridad federal, estatal y ministerial se registró la mañana del pasado viernes 12 de septiembre en la ciudad de Xalapa. Esto debido a que se realizaron dos operativos en la colonia Higueras, en donde se ejecutaron órdenes de cateo en dos inmuebles de esta colonia. El primero se registró en la calle Popocatépetl, casi esquina con Casuarina y el segundo también sobre la calle Popocatépetl, casi esquina con la calle Venus, a unos metros de distancia.

En este operativo se vio la participación de elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal, Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado. Las autoridades se han mostrado herméticas en cuanto a la información relacionada con ests operativos, con lo cual, se desconoce hasta el momento si se logró la detención de alguna persona, así como el hallazgo de sustancias ilegales o armas de fuego.

Con información de Carlos Da Silva y Denisse López | N+

