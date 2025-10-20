Matan a Hombre a Balazos en Calle de Coatzacoalcos, Veracruz

En Coatzacoalcos, la tarde de este lunes 20 de octubre, se registró una movilización por parte de las autoridades debido a que fue reportado un hecho de violencia. Según la información obtenida, un hombre habría sido privado de la vida en la colonia Solidaridad, ubicada al poniente de la ciudad.

El violento acto ocurrió en la calle Luis Donaldo Colosio y, de acuerdo con los testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta habrían llegado hasta donde se encontraba la víctima y le dispararon. Se dio a conocer que el hombre atacado tenía aproximadamente 29 años.

Debido a esto, la zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Ejército Mexicano, quienes arribaron al sitio minutos después de los hechos. Hasta el momento, no se ha emitido mayor información al respecto, por lo cual, aún se desconoce la identidad de la persona que fue ejecutada.

Ataque armado deja un muerto y una mujer lesionada en Cosoleacaque, Veracruz

Durante la noche del pasado viernes 17 de octubre, en Cosoleacaque, al sur de Veracruz, un ataque armado dejó un hombre muerto y una mujer lesionada. Los hechos de violencia ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Sinaloa, entre Sonora y Morelos, de la colonia Emiliano Zapata.

Según los reportes, los presuntos agresores ingresaron directamente al domicilio y dispararon en repetidas ocasiones contra la pareja; fueron los vecinos quienes, al percatarse de lo sucedido, solicitaron el auxilio a las autoridades de seguridad.

Minutos más tarde, paramédicos confirmaron el deceso de un hombre, mientras que la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona, donde su estado de salud es reportado como delicado. Elementos de seguridad implementaron un fuerte operativo en el área, sin que hasta el momento se haya reportado la detención de los responsables.

