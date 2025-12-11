Motociclista Termina con Fractura al Ser Chocado por Automóvil en Boca del Río
Mientras circulaba en calles de la colonia Primero de Mayo, en boca del Río, Veracruz, un motociclista presuntamente fue impactado por un automóvil. El sujeto terminó con una fractura en la pierna.
Durante la tarde de este jueves 11 de diciembre se registró un percance vial en el que un motociclista resultó con fractura en la pierna. Esto tras presuntamente ser impactado por un vehículo en calles del municipio de Boca del Río.
Según los primeros reportes, los hechos anteriormente descritos se registraron en la esquina de la avenida Donato Casas casi con esquina la calle Heriberto Jara, localizada en la colonia Primero de Mayo Sur, en Boca del Río.
El reporte inicial indica que el vehículo circulaba sobre Heriberto Jara y, al entrar a la vialidad de Donato Casas, no se percató de la presencia del motociclista que circulaba, por lo que terminó impactándolo, dejándolo tendido en el asfalto.
Minutos más tarde, paramédicos de bomberos conurbados arribaron al lugar del accidente y precedieron a llevar al lesionado al hospital naval para que recibiera la atención médica especializada necesaria.
Motociclista y automovilista terminan lesionados tras choque en colonia de Veracruz
La tarde del pasado miércoles 11 de diciembre, el conductor de una motocicleta que circulaba sobre la avenida Primero de Mayo, situada en la colonia Ricardo Flores Magón, terminó lesionado al presuntamente intentar rebasar por la derecha a un vehículo que se encontraba estacionado.
Según los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el conductor de la motocicleta intentó hacer un rebase y el automovilista que se encontraba detenido abrió la puerta del vehículo sin percatarse de que el motociclista intentaba realizar la maniobra, por lo que terminó impactándose contra la puerta y dos autos más.
Tras el hecho, terminaron lesionados él y un conductor de uno de los autos involucrados. El percance se registró en la Av. Primero de Mayo y la calle de Juan Enríquez en la ciudad de Veracruz; paramédicos de la Cruz Roja Mexicana en el lugar atendieron a los dos lesionados.
Con información de Javier Maldonado y Víctor Medina | N+
