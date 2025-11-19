Muere Operador de Tráiler Tras Volcarse en Veracruz; Transportaba Cerveza y Fue Rapiñada

Durante la madrugada de este miércoles 19 de noviembre el conductor de un tráiler perdió la vida tras registrarse una volcadura en el kilómetro 81 de la autopista Las Choapas - Ocozocoautla, en la zona sur del estado de Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, el operador habría perdido el control en una zona conocida por su alta peligrosidad, se indicó que el transporte de carga pesada se salió del camino y terminó volcado a un costado de la autopista.

Tras el reporte correspondiente al punto se trasladaron cuerpos de emergencia y policíacos, pero brindar los primeros auxilios a los ocupantes del vehículo, pero solo pudieron confirmar que la persona que operaba la unidad de carga ya no contaba con vida.

Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, km 81. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (salida del camino y volcadura de tracto camión). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) November 19, 2025

Según datos preliminares la unidad de carga accidentada trasladaba en su remolque cartones de cerveza, lo que provocó que se desataran actos de rapiña en el lugar. Fueron elementos de la Guardia Nacional (GN) División Carreteras quienes se encargaron de resguardar la unidad así como del peritaje inicial del percance.

Elementos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) se encargaron de coordinar las maniobras de auxilio y el retiro de la unidad siniestrada, la circulación vehicular en este tramo de la autopista permaneció cerrado por algunas horas, hasta que la unidad fue recuperada así como el cuerpo del operador fallecido en esta accidente ocurrido en el sur de la entidad.

Otro fuerte accidente carretero ocurrido esta día en Veracruz

Durante las primeras horas de este miércoles se reportó un fuerte choque entre dos unidades de carga pesada. El accidente tuvo lugar en un tramo de la autopista Paso del Toro - Santa Fe con dirección al puerto de Veracruz. Según los primeros reportes una de las unidades abría realizado una presunta maniobra de incorporación sin la debida precaución, lo que habría provocado que otra unidad pesada la embistiera y causara su volcadura.

Este fuerte siniestro reportó como saldo una persona lesionada, así como daños materiales severos en ambas unidades, ademas de la afectación vehicular a quienes circulan por este punto para acudir a sus centro de trabajo y a realizar sus actividades cotidianas. Autoridades arribaron al punto de accidente para tomar conocimiento y coordinar el tráfico vehicular ya que uno de los carriles permaneció cerrado por la unidad volcada.

Con información de Mónica Ricardez y Alfredo Arellano | N+

