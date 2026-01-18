Muere Mujer al Interior de una Panadería en Xalapa, Veracruz; Esto se Sabe

Una persona del sexo femenino falleció en el interior de una panadería localizada en la colonia SAHOP de la ciudad de Xalapa.

Según los informes preliminares, la mujer, de aproximadamente 55 años, ingresó al establecimiento dedicado a la Panadería ubicado en la calle 17 de Octubre. Durante el proceso de compra, la mujer experimentó un malestar súbito y se desplomó frente al mostrador.

Testigos indicaron que el desvanecimiento fue inesperado y que, inicialmente, no se comprendió la gravedad de la situación. El personal del establecimiento contactó a los servicios de emergencia a través del número 911.

Minutos después, paramédicos de la corporación Escorpión llegaron al lugar. Tras una evaluación, confirmaron que la mujer carecía de signos vitales, por lo que no se pudieron realizar maniobras de reanimación.

Personal de la Fiscalía General del Estado y de Servicios Periciales se presentó en el sitio para llevar a cabo las investigaciones pertinentes, incluyendo la toma de declaraciones y el levantamiento del cuerpo.

LLZH