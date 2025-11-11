Mujer es Asesinada Presuntamente por su Pareja Sentimental en Coscomatepec, Veracruz

La tarde de este martes 11 de noviembre, autoridades arribaron hasta la zona centro de Coscomatepec luego de que una mujer fuera privada de la vida. Según los datos recabados, Luz María Reyes Páez, de 31 años, habría sido asesinada en pleno centro de dicho municipio, presuntamente a manos de su pareja sentimental identificado como Arturo "N", de 30 años.

Los hechos ocurrieron en un domicilio localizado a la altura de la calle Juan Álvarez, del barrio de Ixtiuca, en el municipio de Coscomatepec, donde el individuo habría agredido a la mujer que se dedicaba al comercio.

Según allegados, presuntamente el sujeto lidiaba con problemas de drogadicción. Testigos de los hechos y familiares de los involucrados solicitaron la presencia de los grupos de auxilio. Instantes después, el cuerpo del sujeto también fue encontrado sin vida en la zona.

Aunque personal de Protección Civil del municipio de Coscomatepec llegó al lugar, solo se pudo confirmar el deceso de la joven y su agresor. Fueron los elementos de la Policía Municipal quienes se encargaron de realizar el acordonamiento del lugar y posteriormente dieron parte a la Fiscalía Regional, así como al área de Periciales, para que se gestionara así el levantamiento de los cuerpos y comenzaran las diligencias correspondientes.

Durante la mañana del pasado lunes, cuerpos de emergencia y de seguridad atendieron un llamado en el cual se dio a conocer un ataque con arma de fuego en contra de una persona en la ciudad de Xalapa.

Según los primeros reportes, los hechos descritos con anterioridad se registraron en la calle 14 de Febrero, esquina con la calle Oriente de la colonia Reserva del Tronconal. Hasta el punto se trasladaron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, quienes le dieron los primeros auxilios.

Derivado del ataque, los cuerpos de emergencia determinaron prudente trasladar al lesionado de manera urgente a un hospital cercano debido a que presentaba diversas heridas de bala en el tórax y en el abdomen.

Las autoridades realizaron un operativo para dar con el presunto agresor, sin que hasta el momento exista algún reporte donde se informe acerca de la detención de alguna persona relacionada con estos hechos.

Con información de Carlos Da Silva y Denisse López

