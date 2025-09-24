Mujer es Atacada con Arma Blanca Presuntamente por su Pareja en Hidalgotitlán, Veracruz

La mañana de este miércoles 24 de septiembre, autoridades del municipio de Hidalgotitlán al sur de Veracruz, una mujer fue atacada con lo que se presume era un arma blanca, presuntamente el agresor es su pareja. La víctima fue identificada como Rebeca "N" y se reporte como grave su estado de salud.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este miércoles, en el barrio conocido como Loma Colorada, donde el presunto agresor, señalado como Juan Carlos "N", la habría herido en al menos cuatro ocasiones con el objeto punzocortante.

Tras la agresión, los vecinos solicitaron auxilio, siendo elementos de seguridad y cuerpos de emeregencia quienes arribaron al lugar de los hechos. Se informó que la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital General de Minatitlán. El presunto responsable logró escapar con rumbo desconocido, lo que generó un operativo de búsqueda por parte de corporaciones policiacas para dar con su paradero, sin que hasta el momento haya reporte de alguna persona detenida tras estos hechos de violencia ocurridos en el municipio de Hidalgotitlán.

Asesinan a una mujer dentro de un bar en Cerro Azul, Veracruz

La mañana del pasado martes 23 de septiembre, en el municipio de Cerro Azul, se registró el asesinato a balazos de una mujer al interior de bar llamado “Copa de Oro”, el cual se ubica sobre la calle Francisco I. Madero de la colonia Mirador del municipio anteriormente citado.

Según las primeras versiones, indican que sujetos armados ingresaron al bar y accionaron sus armas de fuego en repetidas ocasiones en contra de la mujer, para después huir con rumbo desconocido. Hasta el momento la identidad de la mujer no ha sido confirmada por parte de las autoridades.

Hasta las instalaciones del bar donde ocurrieron los hechos, se traladaron elementos de seguridad, así como de Protección Civil, para resguardar la zona y realizar los primeros peritajes que ayuden a dar con el paradero de los autores materiales. Elementos periciales ordenaron el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

