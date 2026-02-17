Mujer Muere y Dos Menores Resultan Heridas tras Fuerte Choque en Autopista Orizaba-Córdoba

Durante la tarde de este martes 17 de febrero se registró una intensa movilización debido a que se reportó que una persona perdió la vida en un accidente automovilístico en la autopista Orizaba-Córdoba.

Según la información obtenida, los hechos anteriormente descritos se registraron a la altura del kilómetro 277, sobre el carril que va con dirección hacia el puerto de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil particular se habría impactado contra la barra de contención por causas que hasta este momento aún no han sido esclarecidas.

Se reportó que en el lugar del percance, una mujer perdió la vida, mientras que dos menores de edad resultaron con lesiones, por lo que tuvieron que ser atendidas por los grupos de emergencia.

Al sitio de los hechos acudieron corporaciones de seguridad, así como personal de auxilio, quienes se encargaron de implementar un operativo para poder resguardar la zona y de esta manera facilitar las labores periciales y prevenir que ocurriera algún incidente más.

Fueron elementos de la Guardia Nacional División Carreteras quienes realizaron el exhorto a los automovilistas a extremar precauciones al circular por la zona, así como a respetar los señalamientos y utilizar rutas alternas, a fin de evitar congestionamientos y riesgos adicionales.

Accidente deja cinco lesionados en carretera Fortín-Huatusco

Al menos cinco personas lesionadas fue el saldo de un aparatoso choque en la carretera federal Fortín-Huatusco, a la altura de la localidad de Jonote, lo que generó una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y autoridades.

Además, se informó que se vio interrumpida la circulación y se reportó que el saldo de este percance fue de por lo menos cinco personas lesionadas, ya que, según la información obtenida, dos unidades particulares se impactaron de frente dejando daños materiales de consideración.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de Protección Civil de Chocaman y Fortín, además de rescatistas primeros respondientes, quienes, además de brindar apoyo a los lesionados, abanderaron para evitar otro percance.

