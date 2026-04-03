Choque Entre Taxi y Auto en Veracruz Deja Tres Lesionados, Entre Ellos Dos Turistas

Durante la tarde de este viernes tres de abril, se registró la movilización de autoridades y cuerpos de emergencias luego de que se reportara un percance vial en la zona centro de la ciudad de Veracruz, donde se vio involucrado un grupo de turistas.

Según lo reportado, el saldo de este accidente fue de dos mujeres y un hombre que resultaron lesionados tras registrarse un fuerte choque la mañana de este viernes sobre avenida Gómez Farías con Abasolo, localizadas en la colonia centro de la ciudad de Veracruz.

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De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron cuando el conductor de un auto particular circulaba sobre Abasolo y presuntamente cruzó la vialidad sin precaución, sin llevar la preferencia, por lo que el taxi con número económico 7333 lo impactó en la parte del copiloto en ambas puertas.

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Una mujer fue trasladada a un hospital tras accidente registrado en la zona centro de la ciudad de Veracruz

Se dio a conocer que en el vehículo particular se trasladaban turistas, los cuales informaron que eran procedentes del estado de Tlaxcala, entre ellos dos niños, quienes, según los reportes, no resultaron lesionados; sin embargo, una mujer y el conductor tuvieron golpes que no fueron de gravedad.

Mientras tanto, se informó que la mujer que viajaba en la parte trasera del taxi tuvo un fuerte golpe en la frente, por lo que tuvo que recibir atención por parte de paramédicos para que, posteriormente, se gestionara su traslado a un hospital.

Al lugar donde se registraron los hechos arribaron distintas corporaciones de seguridad, tales como elementos de policías y tránsito municipal, así como personal de las aseguradoras, quienes finalmente se encargaron de realizar el debido deslinde de responsabilidades tras el accidente registrado en la zona centro de la ciudad de Veracruz.

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