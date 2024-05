Padre Señala Omisión de Autoridades tras Denunciar Abuso a su Hija de 2 Años

Una revisión médica de rutina despertó las alerta en el padre de una menor de 2 años, pues teme que su bebé pueda ser víctima de un presunto abuso sexual.

Dijo que al acudir a interponer la denuncia no fue atendido por ser hombre, aunque su denuncia era para velar por la vida de su menor hija.

En la Fiscalía me dijeron que ese tema como trataba de una mujer, me mandaron a Centro de Justicia para las Mujeres, me fui para el CEJUM y me dijeron que esos temas le corresponde a la Fiscalía, pero el licenciado que me acompañó me ayudó, estuvimos esperando 7 horas en CEJUM, me tomaron la declaración y ya.