Tras 2 Años sin Profesores, Padres de Familia Toman Escuela

Este jueves 25 de enero, los alumnos de la Telesecundaria Sentimientos de la Nación, ubicada en el fraccionamiento La Florida, en Veracruz, se quedaron sin clases porque su escuela fue tomada, así lo dijo Damaris Sugey madre de familia.

No tenemos maestros, mi hija va en primero c y no hay maestros ni para 2c y 3c, cuando ella llegue a tercero no va haber maestro, la supervisora no nos da soluciones.