Hombre Muere en Presunto Asalto en Institución Bancaria del Centro de Veracruz

Durante la tarde de este lunes 15 de diciembre, se registró una intensa movilización por parte de autoridades y cuerpos de emergencia en calles de la colonia Centro de la ciudad de Veracruz, donde fue reportado un hecho de violencia.

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un hombre que se encontraba sin vida sobre la entrada de una institución bancaria ubicada en la calle Carlos Cruz, en esquina con la avenida Ignacio Allende, en la colonia Centro de la ciudad de Veracruz.

Según la información que se tiene hasta ahora, el cuerpo presentaba impactos de bala, por lo que las autoridades no descartan que la persona pudo haber sido víctima de un presunto asalto.

En el lugar de los hechos se pudo notar la presencia de efectivos de la Secretaría de Marina (SEMAR), Policía Municipal y elementos de la Policía Ministerial, quienes se encargaron de acordonar el área para proceder con las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha emitido más información acerca de este hecho, por lo que la identidad de la víctima aún se desconoce; se espera que dentro de las próximas horas se realice la identificación del cuerpo.

Un muerto y un lesionado tras ataque armado en Coatzacoalcos

Una persona sin vida y otra más que resultó lesionada fue el saldo de un ataque armado que se registró la noche del pasado viernes 12 de diciembre, en las inmediaciones del Callejón Azteca y Derecho de Vía, ubicado en la colonia Francisco Villa de Coatzacoalcos, en el sur de la entidad veracruzana.

El hombre que resultó herido de bala fue auxiliado por los vecinos donde ocurrió el ataque, fueron quienes se encargaron de trasladarlo a un hospital a bordo de una motocicleta, para recibir atención médica especializada e intentar estabilizarlo derivado de las heridas que presentaba.

Al lugar del ataque arribaron corporaciones de la Policía Estatal y Municipal para tomar conocimiento, realizar el acordonamiento correspondiente en el punto y así preservar la escena para recabar indicios que puedan ayudar a esclarecer este hecho violento e intentar lograr dar con los autores de esta agresión.

Con información de Víctor Medina y Mónica Ricardez | N+