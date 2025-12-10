Día de la Virgen 2025: ¿Qué Calles Cierran en Xalapa por Festividad en Basílica Menor El Dique?

En la ciudad de Xalapa, específicamente en el barrio del Dique, se ha iniciado un operativo de seguridad vial que, de acuerdo con las autoridades, se extenderá hasta el domingo 14 de diciembre, con el objetivo de garantizar el orden y la protección de los fieles creyentes durante las celebraciones guadalupanas en la Basílica Menor.

Se espera que cientos de visitantes acudan a la Basílica Menor, por lo que las autoridades han anunciado varios cierres en calles y avenidas, así como desvíos en diversas vialidades cercanas a dicha zona.

Video: Anuncian Operativo y Cierres Viales en el Dique por Fiestas Guadalupanas en Xalapa

Como en años anteriores, se prevé que alrededor de 200 mil personas participen en las festividades. Desde el pasado domingo 30 de noviembre comenzaron a llegar peregrinos, por lo que las autoridades ya brindan apoyo y supervisión de seguridad en la zona. Entre las vialidades que permanecerán cerradas se encuentran las calles:

Miguel Palacios y Álamos

Calle Atletas y Bocanegra

Calle Mártires de Xalapa y Venustiano Carranza

Calle Rodríguez Clara con Venustiano Carranza

Además de las intersecciones de

Rodríguez Clara con Reforma

Rodríguez Clara con Mártires de Xalapa

La Paz con Unión

Plutarco Elías Calles con Mártires de Xalapa

Plutarco Elías Calles con Victoriano Hernández

Plutarco Elías Calles con Venustiano Carranza

Flores Magón con Venustiano Carranza

Debido a dichos cierres viales, las autoridades extienden la invitación a los conductores para que extremen precauciones, así como para que prevean rutas y vías alternas para evitar contratiempos y percances viales.

Presunta aparición religiosa causa conmoción entre creyentes de Naolinco, Veracruz

En redes sociales se ha dado a conocer un suceso que ha captado la atención por parte de los ciudadanos, sobre todo de San Pablo Coapan, una pequeña localidad perteneciente al municipio de Naolinco, en el estado de Veracruz. Dicha localidad se ubica aproximadamente a 40 minutos de la ciudad capital Xalapa. En este punto se reportó un singular hallazgo, lo cual ha generado y ha movido masas en este lugar.

Video: Iglesia Investiga Aparición de Imagen Religiosa en San Pablo Coapan, Veracruz

El hecho que ha generado revuelo es el hallazgo de la silueta de un rostro en el atrio de la iglesia de San Pablo Coapan. La situación también ha generado controversia entre las personas, ya que algunos señalan que es algo milagroso; para otros, solo se trata de una pared sin mantenimiento.

