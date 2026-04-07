¿Qué Pasó con los Menores Extraviados Durante Feria en Coatzacoalcos?; Esto se Sabe

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) del municipio de Coatzacoalcos dio a conocer que el pasado domingo cinco de abril el módulo de atención “Aquí Estoy” atendió el caso de los menores extraviados en el recinto donde se estaba llevando a cabo la Expo Feria 2026.

Se dio a conocer que fue el personal del organismo quien mantuvo a los hermanos rescatados bajo resguardo, hasta que se reunieran las condiciones adecuadas para llevar a cabo una reintegración segura al núcleo familiar, conforme a lo establecido por derecho.

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El DIF del municipio de Coatzacoalcos informó que se está colaborando con la madre de los menores para asegurar que se tienen las condiciones necesarias para su pleno desarrollo, así como su pronta reintegración familiar.

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¿Por qué pusieron bajo resguardo a los dos menores durante la Expo Feria Coatza?

El pasado domingo cinco de abril se llevaba a cabo un evento masivo durante el último día de la Expo Feria Coatza 2026 cuando, según los reportes, dos de tres menores extraviados quedaron en resguardo del DIF del municipio de Coatzacoalcos. Se reportó que al menos 22 menores fueron atendidos durante dicho evento.

Fueron elementos del personal de seguridad del evento, así como del sistema del DIF municipal de Coatzacoalcos, quienes se encargaron de brindar la atención a los menores que por alguna razón se separaron de sus familias durante las actividades realizadas en la Expo Feria de Coatza 2026.

La tarde de este martes siete de abril, se dio a conocer que los dos menores que permanecían bajo resguardo del personal del DIF ya fueron puestos en contacto con su madre, por lo que se colabora con ella para asegurar las condiciones necesarias para el reintegro familiar de los menores.

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