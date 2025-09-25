Realizan Misa de Cuerpo Presente en Perote a Jesús Israel, Estudiante Asesinado en CCH Sur

Este jueves 25 de septiembre, familiares y amigos cercanos de Jesús Israel Hernández Chávez, joven estudiante asesinado en la CDMX, se reunieron para darle el último adiós en el municipio de Perote, Veracruz, en donde le realizaron una misa de cuerpo presente.

Minutos antes de las 12 del día, el cortejo fúnebre caminó aproximadamente 10 cuadras de la vivienda de sus abuelos en donde estaba siendo velado, hacia la iglesia “El Sagrado Corazón de Jesús”, en donde le realizaron una misa, para despedirse del joven.

Es de mencionar que el servicio fúnebre se ha llevado a cabo a puerta cerrada, ya que la familia pidió privacidad. Se espera que de esa Parroquia, salga cortejo para llevar los restos de Jesús Israel hasta el panteón, para darle el último adiós.

El cuerpo del joven Jesús Israel Hernández Chávez, estudiante del CCH Sur, fue entregado el pasado miércoles 24 de septiembre, a sus familiares en Perote, Veracruz, tras concluir con los procedimientos forenses. Sus restos arribaron al domicilio de sus abuelos paternos y donde se organizó una despedida emotiva.

Frente al domicilio de los abuelos se observó la llegada de arreglos florales y de coronas que enmarcaron al féretro blanco, rodeado de veladoras y acompañado de la fotografía del joven peroteño.

¿Cómo murió Jesús Israel, estudiante asesinado en CCH Sur en CDMX?

De acuerdo con la información, el joven y estudiante Jesús Israel Hernández Chávez fue asesinado en la CCH Sur de la CDMX. Se estableció que la causa de su muerte, fue una herida en el cuello ocasionada por un objeto punzocortante.

