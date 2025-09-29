Reanudan Clases Presenciales en Primaria de Coatzacoalcos tras Encontrar Manta con Amenazas

En punto de las ocho de la mañana de este lunes 29 de septiembre, cerca de 150 alumnos de la escuela primaria Francisco H. Santos del municipio de Coatzacoalcos regresaron a clases de manera presencial. Las actividades se reanudaron bajo el resguardo de elementos de la Guardia Nacional quienes arribaron al plantel educativo en dos patrullas para vigilar la zona.

Video: Guardia Nacional Resguarda Regreso a Clases en Primaria Tras Manta con Amenazas en Coatzacoalcos

Este regreso a clases presenciales se da luego de que el pasado lunes 22 de septiembre, en una reunión entre supervisores, directivos, maestros y padres de familia, se tomó la decisión de continuar las actividades escolares en línea, para dar continuidad a los protocolos de seguridad. Durante tiempo indefinido la Guardia Nacional estará resguardando en los horarios de entrada y salida de la escuela y durante el día realizará recorridos por la zona.

Noticia relacionada: Padres de Familia Bloquean Avenida por Falta de Luz en Primaria de Coatzacoalcos

Encuentran manta con presuntos mensajes amenazantes

Cabe señalar que el pasado viernes 19 de septiembre fue colocada una manta con mensajes amenazantes de un presunto grupo delictivo en el portón del plantel educativo. Debido a esta situación, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN) tomaron en resguardo la escuela primaria pública Francisco H. Santos, localizada en la ciudad de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz, por lo que durante una semana los alumnos tomaron clases en línea.

Se informó que en la manta que fue colocada en la entrada de este plantel educativo contenía mensajes amenazantes presuntamente contra un empresario del sector restaurantero. En días pasados, el negocio de dicho empresario sufrió un ataque, quedando reducido a cenizas. Este negocio se ubica a tan solo dos cuadras de la institución educativa.

Autoridades ministeriales informaron que ya se encuentran investigando y realizando las diligencias correspondientes con la intención de identificar y dar con el paradero de quien o quienes resulten responsables de estos hechos delictivos.

Historias recomendadas:

LAVR