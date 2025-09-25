Registro de Becas Benito Juárez 2025 en Veracruz: Requisitos y Fechas de las Inscripciones

Del 1 al 15 de octubre se abrirá el registro para las becas “Benito Juárez”, la cual está dirigida a los alumnos del nivel medio superior en todo el país. Los estudiantes que estén interesados en registrarse deberán ingresar en la página https://www.becabenitojuarez.gob.mx/ y cargar los requisitos necesarios del estudiante.

La beca para alumnos de bachillerato consta de $1,900 pesos bimestrales y quienes se registren en esta jornada, recibirán su tarjeta durante los meses de noviembre y diciembre. En este periodo se les depositará de manera retroactiva sus becas, informó el Coordinador Nacional de Becas del Bienestar, Julio León Trujillo.

Aunque la tarjeta la vamos a entregar en el mes de noviembre o en el mes de diciembre le vamos a depositar lo correspondiente a septiembre octubre y noviembre diciembre 1900 por cada becario.

Los requisitos son para realizar el registro:

Documentos del estudiante

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

Comprobante de domicilio (copia)

Documentos de padres, madres o tutores:

CURP (copia)

Identificación oficial vigente (original y copia)

Acta de nacimiento (copia)

Estudiantes de secundaria recibirán la beca "Rita Cetina" 2025-2026

La beca universal de educación básica "Rita Cetina" 2025, para estudiantes menores de edad de secundarias públicas del estado de Veracruz. Esta beneficio esta dirigido para los menores que estén cursando la secundaria en Veracruz, ya sea en nuevo ingreso del ciclo escolar 2025-2026 o para alumnos y alumnas que se encuentren en segundo y tercer grado que aún no estén inscritos en el programa social, "Beca Rita Cetina" 2025.

Los jóvenes que hayan sido aceptados en este programa, se otorgará un pago bimestral de $1,900 pesos a cada familia con un estudiante, sin embargo, en caso de que haya más hijos en ese nivel, se sumarán $700 pesos adicionales por cada uno. Es de mencionar que en esta etapa solo se integrarán a los estudiantes que cursan secundaria, ya que durante el próximo año 2026, se añadirán también a las y los alumnos de primarias públicas del estado de Veracruz.

Con información de Luis Varilla y Liana Zamudio | N+

LAVR