Registro de Jóvenes Construyendo el Futuro en Veracruz: ¿Cómo Inscribirse en Octubre 2025?

Comenzó el registro de la beca "Jóvenes Construyendo el Futuro", en este mes de octubre 2025 en el estado de Veracruz, para estudiantes de educación superior. Te informamos las fechas para formar parte y el monto de pago.

De acuerdo con los datos, a partir de 1 al próximo miércoles 15 de octubre del 2025, estará abierto el periodo de solicitudes en línea, para alumnas y alumnos de licenciatura, nivel técnico superior universitario o profesional asociado en instituciones públicas.

El apoyo económico será de $5mil 800 pesos bimestrales, el cual se otorga durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar, con un máximo de 45 mensualidades; excepto en el caso de la carrera de Medicina, puede extenderse hasta 55 mensualidades.

¿Qué necesito para obtener la beca Jóvenes Construyendo el Futuro 2025 en Veracruz?

Para poder registrarse a la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, la instancia exhorta a que se necesita ser estudiante de modalidad escolarizada en alguna escuela clasificada como prioritaria o susceptible de atención. También piden, no estar recibiendo de manera simultánea otra beca por alguna dependencia pública federal.

Pasos a seguir para solicitar la beca Jóvenes Construyendo el Futuro en Veracruz

La solicitud se realiza a través de la página web subes.becasbenitojuarez.gob.mx, en donde los estudiantes deberán crear una cuenta con su CURP y una contraseña. Posteriormente, les solicitarán que den clic en "No soy un robot", para acceder a los siguientes pasos.

Completa tu información personal y de domicilio. Verifica tu información y activa tu Ficha Escolar (en caso de no coincidir con la información, se debe acudir al plantel) Selecciona la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y da clic en "Solicitar beca" Llena el cuestionario que te proporcionan Descarga el comprobante de solicitud

Según, completado el registro, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar validará la información para avanzar en el proceso y publicará los resultados.

