Reportan Hallazgo de Presuntos Restos Humanos en Colonia de Coatzacoalcos, Veracruz

En el municipio de Coatzacoalcos, durante la noche de este miércoles 17 de diciembre se registró una intensa movilización policíaca tras recibir el reporte en el que se informaba sobre el hallazgo de presuntos restos humanos en el interior de una bolsa negra de basura.

Los hechos anteriormente descritos se registraron en la calle Citlalli, entre Ferrocarril y Almendros, de la colonia Cuauhtémoc, justo en las inmediaciones de donde se encuentran las vías del tren.

Fueron los vecinos del sector quienes reportaron el hallazgo a los elementos policiales a través del número de emergencias 911, quienes minutos más tarde acudieron hasta el sitio donde se registraron los hechos para resguardar y acordonar la zona.

Video: Asesinan a Fotógrafo a Disparos en Córdoba, Veracruz

Hasta el momento no se ha dado mayor información acerca de la víctima, por lo cual permanece en calidad de desconocida. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (GFE) informó que ya se inició la carpeta de investigación correspondiente a estos hechos de violencia.

Noticia relacionada: ¿Quién Era Lucero Ramírez, Exreina de Belleza y Excandidata a Diputada en Veracruz?

Encuentran hombre sin vida en parque de Veracruz

Durante las primeras horas de la mañana de este lunes 15 de diciembre, personas que caminaban por la zona del parque Zaragoza en la ciudad de Veracruz se percataron de que un hombre se encontraba inmóvil en una de las jardineras, y realizaron el reporte al número de emergencias 911, y al llegar paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Según la información obtenida en su momento, se reportó que el sujeto no presentaba ningún golpe en las distintas partes de su cuerpo, por lo que pudo haber sido un mal patológico lo que lo llevó a perder la vida.

La persona fallecida fue identificada como José Luis Orozco, de 43 años, quien presuntamente se encontraba en situación de calle. Policías estatales y navales acordonaron la zona sobre la calle Ignacio de la Llave para delimitar el área donde se realizaban las indagatorias pertinentes.

Más tarde, periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento de cuerpo para que fuera trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en Boca del Río.

Historias recomendadas:

Con información de Mónica Ricardez y Alfredo Arellano | N+

LAVR