Reportan Presencia de Hidrocarburo en Playas de Nautla, Veracruz

El derrame de hidrocarburo que se documentó desde el 2 de marzo en costas del sur del estado, llegó hasta las playas de Nautla, Veracruz el sábado 21 de este mes. Una asociación de tortugas de la zona detectó la presencia del hidrocarburo y lo documentó para mostrar la afectación.

“Desafortunadamente ya nos llegó a la zona centro-norte del Golfo de México, se pueden acercar pueden ver como comienzan a llegar las primeras manchas, hay zonas que las manchas tienen aproximadamente un tamaño de una de una moneda de 10 pesos”

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En el raudal, en donde se encuentra un campamento tortuguero fueron localizados manchas de chapopote el 21 de marzo.

“Lo único que se ha logrado localizar es una línea como de 10-20 centímetros en algunos puntos se ven cataplasmas, no es tan alarmante como en otras zonas al parecer fue todo lo que el mar arrojó”.

El material como en otros puntos de playa es viscoso, de acuerdo con el monitoreo en el campamento tortuguero, hasta el momento no se han detectado animales muertos. En la zona de Nautla, las autoridades municipales han recomendado suspender las actividades de pesca con redes y atarrayas de manera preventiva ante la presencia del hidrocarburo.

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Restos de hidrocarburo arriban a Playa Villa del Mar en Veracruz

Este domingo 22 de marzo, recaló hasta la playa Villa del Mar en la ciudad de Veracruz, restos de hidrocarburo. El producto se detectó en la arena y flotando en el mar, en una de las zonas más turísticas del estado.

También, en la zona norte del estado, en las playas de Tuxpan arribó hidrocarburo, zona donde la Marina ya atiende la situación.

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LLZH