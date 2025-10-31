Reportan Presunto Caso de Gusano Barrenador en un Perro Callejero de Las Choapas, Veracruz

En Las Choapas, al sur de Veracruz, se informó acerca de un presunto caso de gusano barrenador, el cual fue detectado en un perro que se encuentra en situación de calle en dicho municipio del estado de Veracruz.

De acuerdo a lo informado, una habitante de la localidad se encargó de rescatarlo y lo llevó a un especialista tras notar que presentaba una herida abierta, en la cual, presuntamente, tenía larvas.

El veterinario que atendió al perrito señaló que se trataba de un presunto caso de larvas del gusano barrenador, el cual se alimenta de tejido vivo y puede causar lesiones graves o incluso la muerte del animal si este no es atendido a tiempo.

Debido a estos hechos, se dio aviso a las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), para que tomaran cartas en el asunto. Así mismo, se informó que el perro que se mantenía en las calles se encuentra estable y bajo tratamiento.

Rescatan perritos que presuntamente eran maltratados en fraccionamiento de Veracruz

La tarde de este 29 de octubre, en el fraccionamiento La Herradura fueron rescatados tres perros que presentaban visibles signos de maltrato, por lo cual tuvieron que ser sustraídos de un domicilio presuntamente abandonado.

Los hechos ocurrieron derivado de que en días anteriores, vecinos del lugar denunciaron malos olores, así como presencia de insectos y parásitos como pulgas en las paredes del inmueble, además del llanto incesante de los animalitos que se encontraban en el lugar.

Se dio a conocer que los perros fueron llevados al centro de salud animal, donde se informó que recibirán atención médica veterinaria para posteriormente evaluar si son aptos para ser dados en adopción.

Hasta el momento no hay información acerca del dueño de los perritos; sin embargo, vecinos mencionan que se trata de una persona que invadía el inmueble en el que fueron encontrados los animales.

Esperemos que estos casos se erradiquen en la sociedad, que sean más conscientes con los animales y ya, como vemos, la casa está deshabitada.

