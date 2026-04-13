Rescatan a Jóvenes tras el Hundimiento de su Lancha en Las Barrillas; Llevaban Horas a la Deriva

Durante la madrugada de este lunes 13 de abril, elementos de Protección Civil y Bomberos de Coatzacoalcos, rescataron a dos personas tras el hundimiento de una lancha en Las Barrillas. Se informó que estuvieron más de tres horas a la deriva.

De acuerdo a los datos, se trató de un rescate de dos jóvenes originarios del municipio de Pajapan, localizado al sur del estado de Veracruz. En coordinación con la Secretaría de Marina, lograron el rescate de dos personas que viajaban en una lancha que se hundió en la zona de Barrillas.

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La embarcación presentó problemas que derivaron en su hundimiento, lo que generó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia. Ambas personas fueron localizadas y puestas a salvo, sin que hasta el momento se reporten víctimas fatales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones al realizar actividades en el mar, así como a verificar las condiciones de las embarcaciones antes de zarpar.

Marina rescata embarcación varada con tripulantes en Isla Verde

El pasado sábado 11 de abril, se le brindó apoyo a una embarcación menor con tres tripulantes a bordo en Isla Verde, en Veracruz. El rescate lo realizó la Secretaría de Marina, durante Semana Santa 2026.

La llamada de un familiar de los tripulantes, fue lo que alertó a personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Veracruz. Se informó que la embarcación sufrió una falla de motor, quedando sin propulsión.

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Una embarcación tipo Defender con tres elementos a bordo del Mando Naval, arribaron al lugar para brindar el apoyo a los 3 tripulantes varados. Ya en el muelle de la Primera Región Naval, personal de la Capitanía de Puerto, personal de Sanidad Naval, realizó una valoración médica de la tripulación.

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LLZH