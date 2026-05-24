Rescatan a Kayakistas que Quedaron a la Deriva en Playa Camino Real en Boca del Rio

Este fin de semana, se informó sobre un grupo de kayakistas que fueron rescatados tras quedar a la deriva frente a las costas del municipio de Boca del Rio, Veracruz.

Fue sobre las 8:38 horas, cuando se solicitó apoyo a las autoridades municipales tras recibir un reporte de la Capitanía de Puerto, por lo que se requirió el despliegue de personal y acuamotos a la playa Camino Real.

Video: Erosión Avanza en Playa Pelícanos de Boca del Río, Veracruz

Se requiero de coordinación entre distintas corporaciones para atender la emergencia, para las labores de atención participaron Protección Civil Boca del Río, Bomberos Conurbados, Capitanía de Puerto y el Agrupamiento Marítimo de la Secretaría de Seguridad Pública.

Se brindaron 16 atenciones médicas, entre ellas a dos personas que resultaron con crisis nerviosa y 14 con picaduras de erizo. Es de mencionar, que ninguna requirió hospitalización y todas se retiraron por sus propios medios. En total, se auxilió a aproximadamente 90 personas para que salieran del mar de forma segura.

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Disminuye zona de playa en Boca del Río

En Boca de Río, Veracruz, en la Playa Pelícanos luce notablemente reducida ese 2026. En el año 2014, era notable una gran extensión de playa en toda la línea de la costa, donde había alrededor de 15 palapas que pertenecían a un hotel y todavía sobraba un espacio para caminar por la zona de playa.

Un ambientalista indica que esto es alarmante, ya que toda la infraestructura turística del lugar se ubica en esta zona, mencionando que el problema podría tener su origen metros más adelante, es decir, en playa La Bamba. Además, añadió que en 2010 se construyó una escollera en La Bamba como parte de un proyecto, que impactó en la pérdida de playas en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

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LLZH