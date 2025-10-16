Se Registran Robos en Acayucan y Coatzacoalcos; Un Hombre fue Despojado de 120 Mil Pesos

Durante la tarde-noche de este jueves 16 de octubre, dos robos con violencia se registraron en la zona sur del estado de Veracruz.

El primer atraco sucitó en el municipio de Acayucan, dicho acto ocurrió contra una financiera ubicada en el la zona centro del municipio anteriormente mencionado y según los reportes, esto dejó como saldo pérdidas económicas y una mujer con una fuerte crisis nerviosa.

El atraco fue reportado en la institución, que se encuentra situada sobre la calle Vicente Guerrero entre Independencia y Porfirio Díaz. De acuerdo con los datos recabados, se dio a conocer que los sujetos armados habrían ingresado al establecimiento, precedieron a amagar al personal y porteriormente, forzaron a los empleados a entregar el dinero en efectivo, así como las demás pertenencias para después darse a la fuga.

Roban fuerte suma de dinero a un hombre en Coatzacoalcos

El segundo robo, tuvo lugar en el municipio de Coatzacoalcos, cuando según los reportes, se registró el robo de aproximadamente 120 mil pesos en efectivo a una persona que recibió un impacto de bala en la pierna. Los hechos anteriormente descritos tuvieron lugar en Nicolás Bravo y Agustín Melgar de la colonia Esfuerzos de los Hermanos del Trabajo, en dicho municipio.

Más tarde, se dio a conocer que el lesionado fue identificado como, Efraín “N”, de 50 años de edad, quien debido al impacto, fue auxiliado por sus familiares y procedieron a realizar el traslado a un hospital privado de la zona. Según testigos, el agraviado iba llegando a su domicilio a bordo de su auto particular, luego de haber retirado la fuerte suma de dinero, cuando de manera inesperada, dos sujetos lo interceptaron, y posteriormente, uno de ellos habría activado el arma de fuego en contra de la víctima.

Hasta el momento no hay reporte oficial en el que informe se hubo personas detenidas derivado de esteos hechos de violencia registrados en la zona sur del estado de Veracruz la tarde-noche de este jueves.

LAVR