Se Incendia Nodriza en Libramiento Paso del Toro-Santa Fe, Veracruz; Transportaba Camionetas

La noche de este martes 30 de septiembre, se registró un incidente en una unidad de carga. Los hechos se registraron sobre un crucero del libramiento Paso del Toro-Santa Fe, a la altura de la localidad de San Julián, Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo se habría incendiado presuntamente por un corto circuito ocasionado por una falla mecánica.

De acuerdo con la información obtenida, el tráiler que transportaba vehículos nuevos comenzó a incendiarse desde la parte interior, lo que dejó como saldo la pérdida total de la cabina y una camioneta. Se mencionó que el vehículo de carga se dirigía a la comunidad de Mata Loma, perteneciente al municipio de Manlio Fabio Altamirano, lugar donde las unidades serían descargadas.

Hasta este momento, por este incidente no se han reportado personas lesionadas. Autoridades y cuerpos de emergencia se trasladaron hasta el lugar de los hechos, siendo elementos del cuerpo de bomberos quienes se encargaron de sofocar las llamas de la unidad pesada. El operador de la unidad pesada fue identificado como Carlos, quien se reportó que se encuentra fuera de peligro, ya que detuvo la unidad y logró salir a tiempo del vehículo de carga.

Información en desarrollo...