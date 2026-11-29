Un motociclista resultó lesionado luego de que se registrara el deslave de cerro, el cual provocó que ramas y piedras de gran tamaño cayeran sobre la carretera federal Fortín-Orizaba, a la altura del rancho El Faunito.

Los hechos se registraron la noche del viernes, cuando el motociclista circulaba por la zona, siendo alcanzado por las rocas y ramas de un árbol que también se vino abajo, lo que le provocó lesiones en extremidades.

Tras el reporte, elementos de Rescatistas Primeros Respondientes de Fortín acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios, mientras elementos de Protección Civil (PC) realizaron labores para retirar el material y liberar parcialmente la vialidad.

La circulación permaneció obstruida en uno de los carriles por varias horas. Derivado de estos hechos, las autoridades realizaron el exhorto a los automovilistas y motociclistas a reducir la velocidad y utilizar vías alternas cuando haya incidentes como estos.

Durante la madrugada del sábado la carretera fue liberada, pero debido a la humedad registrada en la zona, se recomienda manejar con precaución.