Tráiler Vuelca y Termina Fuera del Camino en Carretera de Veracruz; Esto se Sabe

Durante la mañana de este martes 9 de junio, donde la lluvia causó severas afectaciones en diversos puntos de la conurbación, se reportó un accidente sobre la autopista Paso del Toro- Santa Fe, a la altura de la entrada a la localidad de Dos Lomas, en el municipio de Veracruz.

Un tráiler de doble remolque termino volcado sobre la parte lateral de su autopista con dirección hacia Santa Fe, es decir, de Medellín hacia Veracruz, esto luego de una maniobra para presuntamente evitar un accidente mayor, motivo que lo hizo terminar fuera del camino.

Según los primeros reportes el conductor afortunadamente resultó ileso, de acuerdo a lo que nos mencionaba, pues es que cuando empezaba a amanecer, alrededor de las 5, 5:30 horas, el mismo operador señala que al transitar por este tramo carretero se topó con otra unidad de tamaño considerable, la cual estaba estacionada en esta zona.

El conductor asegura que se percato de la otra unidad de manera repentina, y prefirió en lugar de impactarla maniobrar para intentar esquivarla por la parte lateral y es así que terminó volcado a un costado de la vía de comunicación.

Señala el operador de la unidad de carga que si se hubiera impactado contra la otra unidad, hubiera sido peor la situación por el tamaño y peso de ambas unidades.

Elementos de la Guardia Nacional resguardó la zona del accidente

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de resguardar y abanderar la zona del accidente en este tramo carretero, además de Policías Estatales y Navales, quienes acudieron al punto para tomar conocimiento de este hecho.

Esto mientras se esperaba la llegada de una grúa de gran tamaño, para que pudiera encargarse de remover la unidad de carga pesada. Es importante señalar que el vehículo circulaba con dirección de Medellín hacia la ciudad y puerto de Veracruz, sobre esta autopista Paso del Toro-Santa Fe.

Este accidente que se registró durante las primeras horas de este día y que reportó como saldo daños materiales, la afectación vial, donde se reduce la circulación a un carril en esta vía de comunicación.