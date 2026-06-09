Tráiler Vuelca y Termina Fuera del Camino en Carretera de Veracruz; Esto se Sabe

Un tráiler terminó volcado fuera de la vía de comunicación, luego de maniobrar para evitar impactarse con otra unidad de carga en la autopista Paso del Toro- Santa Fe.

Tráiler vuelca por evitar accidente mayor en la carretera Paso del Toro-VeracruzFoto: N+

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Tráiler volcó en Paso del Toro-Santa Fe tras maniobra para evitar choque. El conductor está ileso. Lee cómo ocurrió este accidente en la carretera de Veracruz.

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