Sin Sistema en el Banco del Bienestar; Pensionados Esperan Bajo el Sol

El Banco del Bienestar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presentó largas filas este lunes 12 de febrero de 2024 debido a fallas en el sistema

Personas de la tercera edad y con alguna discapacidad esperaron durante horas al exterior del Banco del Bienestar para poder cobrar su depósito.

Los beneficiarios, a quienes les correspondía el pago este lunes 12 de febrero, arribaron a las instalaciones del Banco del Bienestar, donde los empleados les informaron que no había sistema, por lo que se vieron en la necesidad de esperar a pesar de las altas temperaturas que se registraron en la región.

Al menos yo tengo problemas, me tengo que curar, estoy mala del riñón, de la páncreas, padezco del asma y no me hace bien estar en el sol.