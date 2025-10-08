Mega Socavón Deja sin Carriles al Bulevar Riviera Veracruzana; Hay un Vehículo Dañado

La tarde de este miércoles 8 de octubre se registró un accidente debido a que se formó un mega socavón sobre el bulevar de la Riviera Veracruzana, esto en el municipio de Alvarado, Veracruz. Los hechos se registraron en el carril que va con dirección de Antón Lizardo al municipio de Boca del Río, específicamente en el área donde comienza la zona de los fraccionamientos.

La afectación inicia desde el carril de baja velocidad y se extiende hasta ocupar un segundo carril, por lo que solo quedó uno disponible. Más tarde se realizó el cierre vial en esa parte para evitar accidentes graves, sin embargo, se reportó que un automovilista no se salvó del todo.

Se Forma Mega Socavón en la Riviera Veracruzana; Un Vehículo Resultó Dañado

Alrededor de las seis de la mañana de este miércoles, se reportó que un conductor salió desde Antón Lizardo para dirigirse a su trabajo, localizado en el municipio de Veracruz, y al no contar con una visibilidad se encuentra con el socavón, logró esquivarlo, sin embargo, se alcanzó a afectar parte de la unidad.

Automovilista cae en socavón que presuntamente se formó por fuga de una tubería

Dos llantas del automóvil se reventaron, la suspensión se afectó, además de parte de la carrocería delantera. Maximino Castillo Ramón, padre del atomovilista afectado, aseguró que de haber caído en este socavón, su hijo no hubiera sobrevivido. Indica que la afectación se debe que la tubería que pasa debajo de la carpeta asfáltica presentaba una fuga que reblandeció la tierra a su alrededor.

Ya estaba de ese tamaño, es porque la tubería que metieron es porque se infiere que esa tubería ya no aguantó, se reventó, había fuga y empezó a hacer hoyo por abajo y se vino es asfalto.

Cabe señalar que como menciona el padre del conductor afectado, hay una capa de cemento que obstruye la tubería que lleva el agua pluvial, lo que presuntamente habría ocasionado que colapsara y se registrara una fuerte fuga que terminó socavando la carretera.

