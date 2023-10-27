Matan de Cinco Tiros a un Hombre en la Colonia Independencia en el Sur de Veracruz

De por lo menos cinco impactos de bala fue asesinado durante noche del pasado lunes 8 de diciembre en la ciudad de Coatzacoalcos una persona del sexo masculino. Este ataque armado ocurrió en la esquina de las calles 5 de Mayo y Leona Vicario de la colonia Independencia del municipio antes mencionado, ubicado al sur del estado de Veracruz,

Según información de los primeros reportes se dio a conocer que al menos dos individuos que viajaban a bordo de una motocicleta, interceptaron a la víctima, quienes accionaron sus armas de fuego en repetidas ocasiones hasta dejar sin vida al hombre, tras cometer el ataque los agresores huyeron en la unidad con rumbo desconocido.

Video Ataque Armado Deja como Saldo un Hombre Muerto en el Sur de Veracruz | N+

Minutos después del hecho violento elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) arribaron al punto para tomar conocimiento proceder al aseguramiento del área, para preservar la escena del crimen. Además de recabar indicios que ayuden a identificar a quienes cometieron este asesinato.

Autoridades investigan el ataque armado ocurrido en Coatzacoalcos

Mas tarde se hicieron presentes peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y proceder al levantamiento del cuerpo, el cual fue enviado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), para practicarle la necropsia de ley, y quedar en espera de que sus familiares acudan a identificarlo y a reclamar sus restos.

Es importante hacer mención que en lo que va del año 2025, las estadísticas ya suman 46 víctimas violentas en esta ciudad, de las cuales 6 han sido mujeres y 40 han sido hombres.

Hasta el momento no se ha dado a conocer mayor información por este ataque armado, la persona fallecida no ha sido identificada. Las autoridades realizan las investigaciones que ayuden a esclarecer y dar con los autores de este ataque armado que alarmó a los habitantes de la zona sur del estado de Veracruz.

