Dan Cristalazo y Roban Tienda de Motocicletas en Veracruz; Así Sucedió

Durante la madrugada de este jueves 18 de diciembre un hecho de violencia se registró en el puerto de Veracruz. Sucedió sobre la avenida Rafael Cuervo, una de las avenidas más importantes y transitadas del norte de la ciudad porteña.

Fue durante la madrugada que una tienda dedicada a la venta de motocicletas fue vandalizada en su estructura por personas desconocidas, quienes rompieron uno de los cristales de la fachada del establecimiento, para ingresar y cometer el robo. Esta versión fue confirmada por empleados del negocio y constataron la falta de mercancía al interior del inmueble.

El personal de la empresa afectada confirmaron que iban a proceder a levantar las denuncias correspondientes y hacer también la evaluación de los daños, además de cuantificar a cuanto asciende el total de lo que se llevaron los sujetos que ingresaron al establecimiento.

Autoridades investigan robo a tienda de motocicletas en Veracruz

El hechos fue reportado a las autoridades correspondientes, presentándose en el lugar personal de la Policía Estatal para tomar conocimiento, y levantar los datos necesarios para generar el reporte de este atraco. Y proceder a recabar indicios que puedan esclarecer y dar con el paradero y ubicación de quien o quienes vandalizaron y robaron el establecimiento comercial.

Los empleados se enfocaron en determinar qué fue lo que se llevaron, además de investigar si fue una o varias personas las que cometieron este robo. Lo confirmado hasta este momento fue el acto de vandalismo para romper los cristales del local y el robo de algunas unidades de esta tienda de motocicletas, la cual se ubica en una plaza comercial sobre la avenida Rafael Cuervo en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

Se informó que el ingreso de los ladrones fue durante la madrugada y que se percataron de este robo, ya que se activaron las alarmas instaladas en el establecimiento. Durante las primeras horas a la llegada del personal de esta tienda para abrir e iniciar sus actividades de forma normal descubrieron que habían sido robados. Y procedieron al proceso correspondiente que es la evaluación del inmueble así como de evaluar y tratar de cuantificar todo lo que se hayan llevado los sujetos que cometieron este robo.

Es importante resaltar que este no es el primer caso de robo a comercios que se reporta, en las última fechas se están comenzando a presentar este tipo de casos de forma constante en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

