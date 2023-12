Van 23 Personas de la Comunidad LGBT Asesinadas en Veracruz en 2023

En lo que va del año 2023, suman alrededor de 23 personas de la comunidad LGBT asesinadas en Veracruz, esto de acuerdo con el Representante de la diversidad sexual del estado.

El cual menciona que muchos crímenes de odio han quedado impunes por las dificultades al querer denunciar.

Mucha gente no denuncia , se queda callada porque no somos escuchadas, no somos tomadas en cuenta dentro de las fiscalías especializadas