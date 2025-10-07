Suspenden Clases el Miércoles 8 de Octubre 2025 en Veracruz por Lluvias: ¿Cómo Estará el Clima?

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz (PC), informó la noche de este martes 7 de octubre del 2025, que han sido suspendidas las clases en todos los niveles educativos del estado.

A través de un comunicado en redes sociales, las autoridades avisaron sobre las suspensiones de clases para el próximo miércoles 8 de octubre del 2025, en los 212 municipios que conforman el estado de Veracruz.

Esta acción fue tomada debido a las intensas lluvias que están pronosticadas para las próximas horas en la entidad veracruzana.

¿Cuál es el pronóstico del clima para el miércoles 8 de octubre en Veracruz?

La Secretaría de Protección Civil informó sobre las condiciones climatológicas que se contemplan para el estado de Veracruz, donde se pronostica un marcado incremento en la posibilidad lluvias fuertes para este miércoles 8 de octubre, con tendencia a extenderse hasta el próximo viernes.

De acuerdo con la Secretaría de Proteccion Civil (PC), se prevé alta probabilidad de lluvias y tormentas en el estado de Veracruz, para esta noche y el amanecer del miércoles 8 de octubre. La probabilidad de lluvias podría persistir durante los próximos dos días, previéndose un gradual descenso del potencial de lluvias hacia el próximo viernes 10.

