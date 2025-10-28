Suspenden Clases Mañana 29 de Octubre 2025 en Universidad Veracruzana por Ingreso de Frente Frío

Las autoridades educativas de la vicerrectora región Veracruz de la Universidad Veracruzana mediante un comunicado informaron a su comunidad estudiantil y personal administrativo acerca de la suspensión de actividades como medida precautoria.

En el boletín informativo las autoridades de máxima casa de estudios confirmaron la suspensión de actividades presenciales para este próximo miércoles 29 de octubre, la suspensión es tanto para las actividades académicas como administrativas.

La decisión tomada es de forma precautoria para salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil ante las condiciones meteorológicas ocasionadas por el ingreso a la entidad del Frente Frío 11, así como del primer evento de norte fuerte de la temporada en la entidad.

Exhortaron a los estudiantes a extremar precauciones y mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación para conocer cualquier actualización acerca de las condiciones meteorológicas y de las disposiciones para el retorno a las actividades académicas en la Universidad.

Información en desarrollo...

Video: UV Suspende Actividades por Norte Explosivo en Veracruz | N+

FPF