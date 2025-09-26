Suspenden Labores de Búsqueda de Menor Desaparecido en Río "La Bomba" en Tantoyuca, Veracruz

En el municipio de Tantoyuca, Veracruz, hace unos momentos se informó que fueron suspendidas las labores de búsqueda de un menor de tan solo siete años. Se dió a conocer que la desaparición presuntamente ocurrió en el río conocido como “La Bomba”, el cual se encuentra ubicado en la comunidad de Tepatlán.

Según la información obtenida, el menor, quien fue identificado como Ramón, acudió al río acompañado de su hermana y la pareja de esta para pasar la tarde, sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido información de él. La familia del menor solicitó el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias 911, luego de percatarse de la desaparición de su hijo. Se espera que este sabado por la mañana se reanuden las labores de búsqueda de el pequeño Ramón.

Cuerpos de emergencia arribaron hasta un inmueble en el municipio de Tantoyuca, al norte del estado de Veracruz, pues se reportó el deceso de una persona del sexo masculino. De acuerdo con la información obtenida, el hombre habría sido picado por abejas. Según lo narrado por los testigos, el hombre de aproximadamante 70 años caminaba por la Calle Ganado, cuando sufrío varias picaduras, las cuales le arrebataron la vida en cuestión de minutos.

Se reportó que el ataque de estos insectos, también alcanzó a una familia que vive en un domicilio cercano a donde se registró el ataque al hombre. También se informó que varios peatones que transitaban por el andador fueron picados y terminaron con lesiones, así como con crisis nerviosa.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de emergencia y seguridad, sin embargo, fue necesario el apoyo de un apicultor de Protección Civil para el manejo controlado de las abejas y con ello efectuar el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocido.

LAVR